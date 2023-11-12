نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجيه ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا للمعسكر القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا للمعسكر القادم في شهر نوفمبر الحالي. روجيه ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا للمعسكر القادم وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، محمد نديم.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد حسام، محمد مغربي، أحمد عيد، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، زياد فرج، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، عمر ممدوح، وليد علي فرج، محمد شحاتة، مصطفى أشرف.

خط الهجوم: أسامة فيصل، حسام أشرف بلال مظهر. موعد مباراتي الوديتين لمنتخب مصر الأولمبي يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراتين وديتين في شهر نوفمبر الحالي ولكن لم يتم تحديد المنافس حتي الأن.

