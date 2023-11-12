وصلت لتجميد المستحقات.. غرامات على لاعبي الأهلي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن غضبه بسبب إخفاقات لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية ومغادرة بطولتي كأس السوبر الأفريقي ثم الدوري الأفريقي.

خالد بيبو يفرض غرامات على لاعبي الأهلي



وكان الأهلي قد تعادل مع فريق الجونة بهدف لمثله، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز، الأمر الذي جعل خالد بيبو منزعج بسبب سوء النتائج وتوديع البطولات مؤخرًا.



حيث قام خالد بيبو بإبلاغ لاعبي الأهلي بتوقيع غرامات مالية عليهم بسبب النتائج خلال الفترة الماضية وأثناء حديثه مع اللاعبين، أكد على أن إدارة الأهلي لن تتهاون في تراجع النتائج خلال المرحلة المقبلة.



وتحدث خالد بيبو مع اللاعبين، بأنه سيتم تجميد المستحقات المالية لهم حال استمرار تراجع النتائج، وشدد على أنه يجب التركيز على هذا الأمر في الفترة المقبلة.



ويستعد الأهلي لخوض أولى مواجهاته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، علاوة على ذلك ينتظر الفريق مبارتين أمام سموحة وزد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

