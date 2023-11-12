الموقف النهائي لـ "زيزو" من اللحاق بمباراة أبو سليم في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الموقف النهائي لـ "زيزو" من اللحاق بمباراة أبو سليم

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أكد أن "زيزو" اشتكى من إجهاد عضلي بعد مشاركته في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقي.