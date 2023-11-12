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أحمد جودة - القاهرة -

طالب مسئولو فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية من المسئولين عن إدارة مسابقات كرة القدم النسائية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة تعيين مراقبين على الحكام في مباريات فريق محلة حسن في دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية.

كرة نسائية - محلة حسن يطالب تعيين مراقبين على الحكام في مباريات فريقه

و جاء ذلك بعدما شهدته مباراة فريق محلة حسن لكرة القدم النسائية أمام فريق القنطرة البيضاء أمس من اعتراض من قبل الجهاز الفني للفريق المحلاوي على حكم الساحة أحمد حجاج من منطقة البحيرة، بسبب إحتسابه 5 دقائق وقت بدل ضائع واصر على عدم إنهاء المباراة إلا بعدما أحرز فريق القنطرة هدف التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع على حد تعبيرهم.

وأكد سمير أبو سعيد رئيس مجلس إدارة نادي محلة حسن على أن فريق محلة حسن وقع عليه ظلم واضح من حكم المباراة الذي اضاف 4 دقائق زائدة على الوقت الذي قدره كوقت ضائع واعطى الفرصة للفريق المنافس العودة في النتيجة بعدما كان فريق محلة حسن متقدم 3-1 فأصبحت النتيجة 3-3 بفضل ما تسبب فيه حكم المباراة.

وطالب مسئولو محلة حسن بضرورة تعيين مراقبين على الحكام في مباريات فريقهم لأن القرارات التحكيمية تهدد وتعرقل مسيرة الفريق الذي ينافس بقوة هذا الموسم على الصعود للقسم الثاني للكرة النسائية.

