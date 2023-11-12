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أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري قرار مجلس الإدارة بشأن فك عقوبته وتغريمه ماليا وإيقافه بعد أزمته مع الجماهير.

مروان حمدي ينتظر فك عقوبة الإيقاف بعد أزمته مع جماهير المصري

عبر مروان حمدي عن رغبته في العودة والمشاركة من جديد مع الفريق بعد أن يقدم اعتذارا للجماهير بعد حادثة البصق خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز.

يواصل مروان حمدي تدريباته بشكل منفرد خلال معسكر الفريق في القاهرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

يؤدي الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية في الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب ستاد الكلية الحربية وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

