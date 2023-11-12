نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برينتفورد في البريميرليج.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره فريق برينتفورد مساء اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات على أرضية ملعب "آنفيلد"، معقل الريدز.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة برينتفورد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: كودي جاكبو، إندو واتارو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، ديوجو جوتا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

وستنقل أحداث مباراة ليفربول وبرينتفورد عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1 بتعليق" عصام الشوالي".

