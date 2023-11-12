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أحمد جودة - القاهرة -







تأهل الزميل الإعلامي عليان حسن رئيس التحرير والمعلق الصوتي بقناة نايل سبورت للمرحلة النهائية لجائزة عمار للمبدعين من ذوي الإعاقة.

الإعلامي المصري عليان حسن يتأهل للمرحلة النهائية بجائزة عمار للمبدعين من ذوي الإعاقة

وكان عليان حسن قد تقدم للجائزة مع نحو 70 ألف متسابق عربي في شتى المجالات وضمت جميع الفئات سواء الأبطال البارالمبيين أو في مجال الفنون التشكيلية أو الأعمال اليدوية والنحت والرسم أو الموسيقى والغناء أو الإعلام وغيرها من مجالات الإبداع لذوي الهمم.

وضمت لجنة التحكيم كلا من الدكتور عمار بوقس مؤسس الجائزة، والإعلامي عمرو الليثي، والفنان مصطفى شعبان، والفنان السعودي قُصي خضر، والفنانة التشكيلية المغربية نادية الشلاوي.

و تمت مقابلة المشاركين بعدة عواصم ومدن في مختلف الدول العربية، بداية من الرياض ودبي والأردن والقاهرة وتونس والمملكة المغربية.

و تلاقي الجائزة انتشارًا واهتمامًا واسعا ً في جميع أرجاء الوطن العربي، خاصة ً وأنها الوحيدة في الوطن العربي التي تهتم وتحتضن اهتمامات ومواهب ذوي الهمم.

و ترجع فكرة الجائزة للدكتور السعودي عمار بوقس والملقب بقاهر المستحيل وهو صحفي وإعلامي من ذوي الهمم.

ومن المقرر إقامة الحفل النهائي وإعلان الفائزين بالنسخة السابعة للجائزة بالعاصمة السعودية الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل.

و تعد مشاركة الزميل عليان حسن إضافة للجائزة باعتباره إعلامي من ذوي الهمم حيث يعمل رئيس تحرير ومعلق صوتي بقناة النيل للرياضة ورئيس تحرير ومعلق سابق بقناتي النيل للأخبار وإكسترا نيوز.

و شهدت جولة الجائزة بالقاهرة زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

