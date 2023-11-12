نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. إيقاف تين هاج ومشادة نجم نيوكاسل مع مشجع وموعد عودة دي يونج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر للعام الجاري 2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ديلي ميل تعلن إيقاف تين هاج

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الهولندي ايريك تين هاج المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي تعرض للإيقاف لمباراة واحدة.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الهولندي قد حصل على بطاقة صفراء ثالثة خلال الموسم الجاري ضد فريق نادي لوتون تاون بعد أن حصل على بطاقتين أمام توتنهام وأرسنال.

ومن المُنتظر أن يغيب مدرب المانيو على خط التماس خلال مباراة إيفرتون التي تقام عقب فترة التوقف الدولي يوم 26 نوفمبر.

ذا صن تكشف تفاصيل مشادة تريبير مع مشجع نيوكاسل

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن كيران تريبير قائد فريق نادي نيوكاسل يونايتد قد دخل في مشادة مع واحد من مشجعي الماكبايس عقب نهاية المباراة التي خسرها الفريق على يد بورنموث بنتيجة 2-0.

وبدا المشجع غاضبًا من سوء أداء لاعبي فريقه على الرغم من السفر على ما يزيد عن 700 كم ذهابًا وإيابًا لدعم نادي نيوكاسل وهو ما جعله يستشيط غضبًا في وجه القائد الانجليزي.

وعلق تريبير على المشادة قائلًا:" ألا ترى أن اللاعبون قد بذلوا كل ما في وسعهم ؟ هل تعرف الاصابات لدينا؟

سبورت تعلن موعد عودة دي يونج

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قد حدد موعد عودة الدولي الهولندي فرينكي دي يونج متوسط ميدان البلوجرانا بعد غيابه بسبب الاصابة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ديبورتيفو الافيس المقرر لها مساء اليوم الأحد قال تشافي أن فرينكي سوف يكون جاهزًا خلال مواجهة رايو فاليكانو وهي الأولى التي يخوضها الكتلان عقب فترة التوقف الدولي القادم.