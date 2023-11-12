نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يستقر على بديل فتوح وموقف زيزو من مباراة أبوسليم وميكالي يعلن قائمة المنتخب الاوليمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم

وجاءت أبرز عناوين نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:-

صفقة الأهلي الجديدة "بديل" أحمد فتوح

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، صرف النظر عن صفقة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب.

وعلم دوت الخليج الرياضي، أن إدارة الأهلي رفضت طلبات أحمد فتوح المادية مشترطة حصوله على نفس المقابل المادي الذي يتقاضاه نجوم الفئة الأولى بالفريق الأول.

وبدأ الأهلي التفكير في بديل لصفقة فتوح، خاصة أن مركز الظهير الأيسر بالفريق الأحمر يحتاج لتدعيم قوي بلاعب دولي خلال الفترة المقبلة.

وتوجهت الإدارة صوب محمد حمدي ظهير أيسر نادي بيراميدز، الذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفارس الأبيض.

وأكد عامر العمايرة المتخصص في اللوائح الرياضية، أنه من المفترض أن يكون نادي الزمالك لديه لائحة داخلية وكل اللاعبين يقومون بالتوقيع عليها قبل بداية الموسم، وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة، يتم فرضها على اللاعبين ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.

وقال العماري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخرات، يتم إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا وفي حالة عدم الرد خلال الفترة الممنوحة يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملًا، لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح عليه تسديد مستحقاته كاملة".

وأضاف: "طبقا للوائح الفيفا، فأن أحمد فتوح لن يستطيع التوقيع لأي نادٍ حتى خلال فترة الحماية، ولذلك لن يقوم أي فريق بالإعلان عن ضم لاعب الزمالك في يناير المقبل على أن يكون تفعيل العقد من الموسم المقبل".

الموقف النهائي لـ "زيزو" من اللحاق بمباراة أبو سليم في الكونفدرالية

شارك أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك أكد أن "زيزو" اشتكى من إجهاد عضلي بعد مشاركته في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقي.

روجيه ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا للمعسكر القادم

أعلن روجيه ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة المنتخب الأولمبي استعدادًا للمعسكر القادم في شهر نوفمبر الحالي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، محمد نديم.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد حسام، محمد مغربي، أحمد عيد، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، زياد فرج، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، عمر ممدوح، وليد علي فرج، محمد شحاتة، مصطفى أشرف.

خط الهجوم: أسامة فيصل، حسام أشرف بلال مظهر.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراتين وديتين في شهر نوفمبر الحالي ولكن لم يتم تحديد المنافس حتي الأن.

