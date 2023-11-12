الرياضة

كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الهدافين الدوري السعودي للمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق ومتابعي كرة القدم عن قائمة الهدافين الدوري السعودي للمحترفين لا سيما بعد التعاقدات القوية في الفترة الاخيرة وضم عدد من النجوم العالميين مثل نيمار وبنزيما ومن قبلهم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

 

قائمة الهدافين الدوري السعودي للمحترفين 2023/2024

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية قائمة الهدافين الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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