نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذكريات 2008.. المنتخب المصري يواجه جيبوتي وكلمة السر "كشري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب جيبوتي، وذلك في بداية مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات المنتخب المصري أمام نظيره منتخب جيبوتي، وذلك قبل مواجهة السادسة من مساء الخميس المقبل.

تقابل المنتخب الوطني أمام نظيره الجيبوتي في مواجهتين سابقتين، وذلك في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2010.

المباراة الأولى

جاءت المواجهة الأولى بين الفراعنة ومنتخب جيبوتي، يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2008، وذلك في إطار تصفيات كأس العالم 2010، حيث وقع المنتخب المصري في المجموعة 12 من التصفيات بجوار كل من: جيبوتي، أنجولا، مالاوي.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المنتخب المصري أمام نظيره الجيبوتي برباعية دون مقابل، سجلها كل من: عمرو زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، أحمد عيد عبد الملك.

المباراة الثانية

جاءت المباراة الثانية بين الفراعنة ومنتخب جيبوتي، في الثاني عشر من شهر أكتوبر عام 2008، وذلك في ختام مباريات تصفيات كأس العالم 2010.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري برباعية نظيفة للمرة الثانية، وسجل الأهداف، كل من:

عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبوتريكة، رياض سعيد.

واختتم المنتخب المصري مشوار المجموعات بتصدره للمجموعة 12، برصيد 15 نقطة في تصفيات كأس العالم 2010، وصعد المنتخب المصري لمواجهة الجزائر في المباراة الشهيرة الفاصلة، والتي انتهت بصعود الجزائر لكأس العالم 2010.

ويعد المدرب المصري أحمد عبد المنعم الشهير بـ "كشري" كلمة السر في تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي، حيث كان يتولى القيادة الفنية للمنتخب الجيبوتي في مواجهتي الفراعنة عام 2008.

