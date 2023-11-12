نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد غياب أوباما.. وفحوصات طبية للاطمئنان على الجزيري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليا خاصا على هامش المران الجماعي، الذي أقيم اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية 2023-2024.



ولم يشارك "أوباما" في التدريبات الجماعية بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي له.



وأدى اللاعب فقرة تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية، قبل خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم.

-فحوصات طبية لسيف الدين الجزيري



خضع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية في العيادة الخاصة بالفريق على هامش مران اليوم.



ويعاني الجزيري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.



وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية للجزيري، للاطمئنان على حالة اللاعب، وحصل المهاجم على راحة من التدريبات الجماعية للفريق لمواصلة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

تدريبات بدنية خاصة لشيكابالا وعبدالشافي



ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي على هامش مران اليوم.



وأدى الثنائي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية، لتجهيزهما من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

