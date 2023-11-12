نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات حالة المصابين في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية 2023-2024.



وخاض عمر جابر تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية برفقة محمود حمدي "الونش" بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق.



-عبدالغني ينتظم في التدريبات الجماعية



انتظم محمد عبد الغني مدافع القلعة البيضاء في التدريبات الجماعية للفريق، وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في العضلة الخلفية، وأبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.



وأصبح عبد الغني جاهزًا من الناحية الطبية للعودة لمباريات الزمالك المقبلة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.



-محمود علاء يغيب عن التدريبات الجماعية



حصل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.



وتعرض محمود علاء للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح.



وحرص محمود علاء على التواجد في مقر النادي على هامش مران اليوم، وعقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته، على أن يواصل المدافع برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

