الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية ظهر اليوم الأحد، بقيادة معتمد جمال المدير الفني الحالي، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء في استعدادا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية 2023-2024.



وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

