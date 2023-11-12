العوابي ـ من حمود الخروصي:

تتواصل المنافسات في دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة لكرة القدم والذي ينظمه المركز الرياضي بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة، حيث شهد هذا الأسبوع منافسات دور الثمانية، وتمكن فريق العوابي المنتسب لنادي الرستاق من حصد اولى بطاقات المربع الذهبي وذلك بعد تغلبه على فريق المريصي المنتسب لفريق الشباب بهدفين مقابل هدف، اما في اللقاء الثاني فقد تمكن فريق الغشب المنتسب لنادي الرستاق من الفوز على فريق الانتصار المنتسب لنادي المصنعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي اللقاء الثالث تمكن فريق نجوم الشرق المنتسب لنادي الرستاق من كسب بطاقة مباراته من فريق القرط المنتسب لنادي المصنعة بعد ان تغلب عليه بهدفين مقابل لاشيء ليصل بذلك إلى المربع الذهبي، كما تمكن فريق المزرع المنتسب لنادي الشباب من التغلب على فريق اتحاد العوابي ممثل المركز الرياضي بولاية العوابي بهدف دون رد ويقتنص بذلك آخر بطاقات المربع الذهبي. ويلتقي في الجولة القادمة من المربع الذهبي فريق العوابي مع فريق نجوم الشرق، ويقابل فريق الغشب في المربع الذهبي فريق المزرع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اكتمال الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي فـي دوري أبطال جنوب الباطنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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