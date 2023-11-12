فـي ختام دوري خماسيات القدم بجنوب الباطنة تتويج الخدمات الصحية بالمركز الأول والزراعة وصيفا والتربية ثالثا

الرستاق ـ من سيف الغافري:

اختتمت مؤخرا مسابقة خماسيات كرة القدم لموظفي المؤسسات الحكومية بمحافظة جنوب الباطنة في نسختها الأولى والتي نظمتها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة بمشاركة 16 فريقا يمثلون المديريات والإدارات والدوائر الحكومية، بالإضافة الى جامعة الرستاق التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة المصنعة.

أقيمت المباراة النهائية تحت رعاية العميد محمد بن عوض الشنفري قائد شرطة محافظة جنوب الباطنة بحضور سيف بن مبارك المنعي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة وعدد من مديري العموم والإدارات والدوائر الحكومية بالمحافظة.

وعقب نهاية المباراة قام راعي المناسبة بتتويج فريق المديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة بكأس البطولة وفريق المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمركز الثاني، فيما جاءت المديرية العامة للتربية والتعليم في المركز الثالث.

وحصل على جائزة هداف المسابقة اللاعب المعتصم بن حمود الرواحي من فريق المديرية العامة للخدمات الصحية، وحصل اللاعب حمود بن خلفان الخروصي من فريق إدارة الثقافة والرياضة والشباب على جائزة افضل حارس، فيما حصل اللاعب عبدالعزيز بن حمد الهنائي من فريق المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على جائزة أفضل لاعب، وحصل المدرب ثاني بن عبدالله النوفلي من فريق المديرية العامة للخدمات الصحية على جائزة أفضل مدرب، وحصل صالح بن علي المعمري من فريق المديرية العامة للتربية والتعليم على جائزة أفضل إداري.كما تم تكريم الجهات المساهمة في إنجاح المسابقة وهي الاتحاد العماني لكرة القدم والمديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الباطنة والفرق المشاركة في البطولة.

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