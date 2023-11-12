ختام بطولة البريك لفئة الأولمبي بالخابورة

كتب . يحيى بن سالم المعمري

تمكن فريق الغليل من نادي السويق من الفوز بلقب بطولة البريك لفئة الأولمبي بعد فوزه على فريق النجد التابع لنادي صحم بركلات الترجيح 5 مقابل 4 بعد التعادل بهدف في الزمن الأصلي للمباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي الخابورة تحت رعاية سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الخابورة الذي توج البطل بكأس البطولة وسلم جوائز المركز الثاني للاعبي فريق النجد ، ونال التكريم كلا من : الحارس أيوب بن عادل البريكي من فريق النجد الفائز بجائزة أفضل حارس واللاعب عمار الهنداسي من فريق الغليل الحاصل على جائزة أفضل لاعب واللاعب محمد بن علي الربيعي من فريق البريك هداف البطولة ، وقال محمد بن خميس القطيطي مدير البطولة أن البطولة حضيت بمشاركة فرقا من أندية السويق وصحم والمصنعة والخابورة وأفرزت مواهب مميزة قادرة على تمثيل أنديتها في المستقبل على مستوى الفريق الأول.

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