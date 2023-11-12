فـي الجولة الثالثة من دوري الطائرة السيب والبشائر والسلام يبحثون عن الصدارة وصحم وصحار وبهلاء عن أول فوز

كتب ـ بدر الزدجالي:

تشهد الجولة الثالثة من دوري عام كرة الطائرة اليوم اقامة اربعة لقاءات هامة لاصحاب الصدارة وكذلك لاصحاب القاع في الترتيب العام للدوري، بعد ان شهد في الجولتين الماضيتين تنافسا جميلا بين الفرق الثمانية المشاركة في منافسات هذا الموسم.

وتبحث طائرة السيب والبشائر والسلام في الجولة الثالثة عن الحصول على صدارة الترتيب العام بعد ان نجحت تلك الفرق في الحصول على فوزين من الجولتين الأولى والثانية برصيد ست نقاط لتلك الفرق وستكون هذا الجولة هامة لهم من أجل المنافسة على الصدارة؛ فيما تبحث بقية الفرق كذلك عن نقاط الفوز وخاصة اصحاب القاع وهي فرق صحار وصحم وبهلاء والتي لم تحقق حتى الان اية نتيجة فوز وعليها حمل كبير من أجل تجاوز هذه الجولة والعودة للمنافسة على الترتيب العام.

ويتصدر الترتيب العام حتى الان فريق السيب برصيد ست نقاط بفارق الأشواط عن البشائر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد ويليه فريق السلام وفي المركز الرابع فريق مجيس الذي حقق فوزا واحدا، وكذلك الحال لفريق عمان الذي يملك ثلاث نقاط. وخلصت الجولة الثانية والتي اختتمت مع نهاية الأسبوع المنصرم بفوز السلام على مجيس بنتيجة 3/‏1 وفاز السيب على صحم 3/‏صفر وفاز نادي عمان على صحار بنتيجة 3/‏1 وخسر بهلاء من البشائر بثلاثية نظيفة. وتقام اليوم اربع مباريات في نزوى وصحار؛ في نزوى وعلى ملعب المجمع الشبابي يلتقي البشائر وصحم في الساعة الرابعة عصرا وهو لقاء هام للفريقين يسعى صحم الى تحقيق اول فوز له؛ فيما يسعى البشائر الى تعزيز مكانه والمنافسة على الصدارة بعد ان نجح من تحقيق الفوز في جولتين ماضيتين ويملك مجموعة من العناصر الجيدة في صفوفه وهو احد الفرق المنافسة هذا الموسم ويليه لقاء يجمع صحار وبهلاء في الساعة الخامسة والنصف، كلا الفريقين يطمحان لحصد اولى نقاط الفوز لهما بعد تعثرهما في الجولتين الماضيتين.

وفي صحار يلتقي السلام مع نادي عمان وهو لقاء حاسم للفريقين، حيث يملك نادي عمان فرصة المنافسة للتواجد ضمن الثلاثة الاوائل في الترتيب العام بعد ان تمكن في الجولة الماضية من الفوز على صحار اما السلام صاحب الست نقاط يأمل الحصول على النقاط الثلاثة والبقاء ضمن الثلاثة الاوائل في الترتيب العام وسيكون اخر تلك القاءات بين السيب ومجيس في الخامسة والنصف بصحار على صالة المجمع الشبابي والسيب لديه كل مقومات الفوز والخبرة من اجل تجاوز مجيس صاحب الثلاث نقاط والذي سعى هو الاخر لتقديم مفاجأة للسيب في هذا اللقاء وستكون المنافسة حاضرة في جميع تلك اللقاءات الاربعة من هذه الجولة والتي ستحدد مسارا جيدا وخاصة لاصحاب الصدارة في الترتيب العام.