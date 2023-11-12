ثلاثية مبابي

باريس ـ أ.ف.ب: أحرز النجم كيليان مبابي «هاتريك» ليُهدي فريقه باريس سان جرمان فوزاً مهماً على مضيفه رينس 3-0 ويعيده إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة. واستفاد سان جرمان من تعثّر منافسه نيس سلباً أمام مونبلييه الجمعة، لينقضّ على الصدارة مع 27 نقطة، بفارق نقطة عن نيس الثاني. وبهذا الفوز، استعاد سان جرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي عافيته بعد الخسارة أمام ميلان 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

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