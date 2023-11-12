كاين يقود بايرن لصدارة الدوري الألماني

كاين يقود بايرن لصدارة الدوري الألمانيقاد المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب لانتزاع الصدارة مؤقتاً بعدما سجّل ثنائية جديدة أسهمت في الفوز على ضيفه هايدنهايم بنتيجة 4-2، ضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء فوز الفريق البافاري في ربع ساعة الأخيرة بعدما كانت النتيجة متعادلة 2-2 حيث تقدم كاين بهدفين لبطل ألمانيا (14 و44) قبل أن يعادل تيم كلاينديست (67) ويان-نيكلاس بيستي (70) النتيجة للضيوف.

وانتزع فريق المدرب توماس توخل التقدم من جديد عبر البرتغالي رافايل غيريرو (72) قبل أن يحسم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ فوز فريقه بهدف رابع (85).

ورفع بايرن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الذي يلعب بمواجهة أونيون برلين اليوم الأحد.

كما رفع كاين رصيده من الأهداف إلى 17 من 11 مباراة في صدارة هدّافي الدوري الألماني مسجلاً رقماً قياسياً حيث تجاوز مهاجم بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجّل 16 هدفًا في 11 مباراة.

من جهة أخرى، انتزع شتوتغارت فوزًا صعبًا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 في قمة المركز الثالث.

وتمسّك شتوتغارت بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث عن دورتموند الرابع، وبات الأخير بعيدا بفارق ثمان نقاط عن الصدارة، وقد يرتفع الفارق الى عشر في حال فوز ليفركوزن.

كما بات سانحا أمام لايبزيغ (20) انتزاع المركز الرابع في حال فوزه على فرايبورغ اليوم الأحد.

من جهة أخرى، تعادل أوغسبورغ أمام هوفنهايم 1-1 بعدما منح مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي السابق الهولندي فوت فيخهورست التقدم للاخير قبل أن يعادل البوسني إرميدين ديميروفيتش النتيجة للاول.

وتعادل ايضًا دارمشتات وماينتس سلبا في مباراة اخرى.