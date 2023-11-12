نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحقق المركز الخامس في بطولة كأس العالم لكرة اليد بالفوز على الخليج السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق فريق الأهلي لكرة اليد رجال في كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، حيث نجح في إحراز المركز الخامس بعد فوز مثير على الخليج في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، إثر انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 30-30.

الأهلي يحقق المركز الخامس بالفوز على الخليج

أظهر الخليج أداءً قويًا في الشوط الأول بفضل إسهامات الصربي بيتر نيناديتش، الذي سجل 5 أهداف، مما جعلهم ينهون الشوط الأول متقدمين بنتيجة 16-14.

تألق أحمد عادل "دولا" والبديل سيف هاني "فوكس"، إلى جانب الجناحين زيزو ودحروج في الشوط الثاني، حيث انتهت المباراة بالتعادل 30-30.

وفي ركلات الترجيح، قام عبد الرحمن طه بصد ركلة، بينما نجح الأهلي في تسجيل جميع ركلاته الخمس ليفوز بنتيجة 35-34، ويحقق المركز الخامس في البطولة. كان الأهلي قد تأهل للبطولة بعد فوزه بلقب كأس السوبر الإفريقي على الزمالك.