الرياضة

عاجل.. الأهلي يحقق المركز الخامس في بطولة كأس العالم لكرة اليد بالفوز على الخليج السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تألق فريق الأهلي لكرة اليد رجال في كأس العالم للأندية المقامة في السعودية، حيث نجح في إحراز المركز الخامس بعد فوز مثير على الخليج في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، إثر انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل 30-30.

الأهلي يحقق المركز الخامس بالفوز على الخليج

أظهر الخليج أداءً قويًا في الشوط الأول بفضل إسهامات الصربي بيتر نيناديتش، الذي سجل 5 أهداف، مما جعلهم ينهون الشوط الأول متقدمين بنتيجة 16-14.

تألق أحمد عادل "دولا" والبديل سيف هاني "فوكس"، إلى جانب الجناحين زيزو ودحروج في الشوط الثاني، حيث انتهت المباراة بالتعادل 30-30.

وفي ركلات الترجيح، قام عبد الرحمن طه بصد ركلة، بينما نجح الأهلي في تسجيل جميع ركلاته الخمس ليفوز بنتيجة 35-34، ويحقق المركز الخامس في البطولة. كان الأهلي قد تأهل للبطولة بعد فوزه بلقب كأس السوبر الإفريقي على الزمالك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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