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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه كان يتوقع أن يستمر كريم الدبيس الظهير الأيسر للمارد الأحمر فى التشكيل الأساسي أمام الجونة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر أعطي كريم الدبيس الفرصة وقيادة الجبهة اليسري خاصة فى غياب علي معلول للإصابة.

محمد يوسف: “استغربت” من إبعاد الدبيس عن تشكيل الأهلي أمام الجونة

وقال يوسف فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" تعجبت من قرار كولر فى خروج الدبيس من التشكيل الأساسي أمام الجونة خاصة أن اللاعب قدم مباراتين بشكل مميز أمام المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل بهدف لكل منهما ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز أمام الجونة.

