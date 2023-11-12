جدول مباريات الأهلي القادمة قبل كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الأهلي 6 مباريات بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية منتصف شهر ديسمبر.

جدول مباريات الأهلي القادمة قبل المونديال

ويبدأ الأهلي مبارياته الستة المتبقية قبل خوض غمار منافسات كأس العالم للأندية، عقب فترة التوقف الدولي الحالية، وجاء جدول مباريات الأحمر على النحو التالي:

الأهلي ضد ميدياما الغاني، التاسعة مساء يوم السبت 25 نوفمبر، دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد سموحة، الرابعة مساء يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في الدوري المصري.

الأهلي ضد يانج أفريكانز التنزاني، في التاسعة مساء يوم السبت 2 ديسمبر، دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد زد، السادسة مساء يوم الأربعاء 6 ديسمبر، في الدوري المصري.

الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، التاسعة مساء يوم 9 ديسمبر، دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية

ويبدأ الأهلي مباريات في بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر ومن المقرر أن تسافر البعثة إلى السعودية يوم 11 ديسمبر.