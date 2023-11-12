نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف صلاح اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الأول في شباك برينتفورد في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

هدف صلاح اليوم أمام برينتفورد

وجاء هدف صلاح في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز، ليتقدم ليفربول بهدف دون رد حتى الآن.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1 بتعليق" عصام الشوالي".