الرياضة

شاهد هدف صلاح اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف صلاح اليوم أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الأول في شباك برينتفورد في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

هدف صلاح اليوم أمام برينتفورد 

وجاء هدف صلاح في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز، ليتقدم ليفربول بهدف دون رد حتى الآن.

وتذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1 بتعليق" عصام الشوالي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا