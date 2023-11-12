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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة وادي دجلة وبتروجت في دوري المحترفين

انتهت مباراة بتروجت ونظيره فريق وادي دجلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة من عمر بطولة دوري المحترفين.

خاض فريق بتروجت المباراة بتشكيل مكون من..



حراسة المرمى: محمد ابو النجا خط الدفاع:محمود شديد، هادى رياض،وينفول كوابينا،

خالد أبو زيادة



خط الوسط:مصطفى سلطان،أحمد رضا،أحمد بحبح،إسماعيل بامبا

خط الهجوم:سامح إبراهيم،حامد حمدان



شهد الشوط الثاني تقدم فريق بتروجت بهدف عن طريق" أحمد رضا" .

ونجح وادي دجلة في العودة بهدف التعادل سجله وليد عطيه.

أدار تحكيم اللقاء الحكم "عبدالرحمن صالح " وعاونه كلًا من:"علاء عبدالباسط،وليد عبداللطف، محمد الشرقاوي

التعادل يرفع رصيد بتروجت إلي 15 نقطة ووادي دجله إلي 14 نقطة.