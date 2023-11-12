مدرب مودرن فيوتشر يدرس سوبر سبورت بالفيديو قبل مواجهة الفريقين بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر نادي سوبر سبورت بالفيديو قبل مواجهة الفريقين بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يأتي ذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي سوبر سبورت قبل مواجهة مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر مودرن فيوتشر من نظيره إنبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد السلام.

