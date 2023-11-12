نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدرز يفتتح فرعا جديدا بالإمارات لاكتشاف اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة لاكتشاف المواهب واللاعبين المميزين نجحت شركة ليدرز جروب من افتتاح فرعا لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك لاكتشاف وتدريب اللاعبيين وتسويقهم إلي الأندية الأسبانية والألمانية والمصرية، ويعد هذا المشروع من المشروعات الكبري في كرة القدم في الشرق الأوسط وذلك بعد النجاح الباهر في المشروع داخل جمهورية مصر العربية.

ليدرز يفتتح فرعا جديدا بالإمارات

ويأتي هذا بعد الافتتاح والنجاح الكبير الذي تحقق في الإسكندرية بمشاركة ٢٠ نادي إسباني مقسمين إلي دوري الدرجة الأولي والثانية والثالثة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

ويضم هذا المشروع أسماء كبيرة للاعبي كرة القدم ديفيد سيرا لاعب سابق في نادي ريال مدريد وكابتن هشام يكن نجم مصر ونادي الزمالك وكابتن محمد سعد مدرب في النادي الأهلي وكابتن ديتر شاوت المدرب الألماني.

وأوضح إبراهيم اجليان المنسق العام الإسباني عن سعادته البالغة بافتتاح فرع جديد في دبي وجعلها مركز إقليمي للمشروع الإسباني في الشرق الأوسط

ومن جانبه ادلي هشام حسين رئيس الشركة إنه سوف يكون هذا المشروع هو حلم لكل لاعب للتريب والسفر إلى اكبر الأندية الأسبانية وأنه مشروع يهدف لتسويق اللاعبين واحترافهم.