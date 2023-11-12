انت الأن تتابع خبر الفنان المصري الوحيد الذي تم اختياره للغناء في كأس أمم إفريقيا.. ليس عمرو دياب ولا تامر حسني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك فنان مصري في الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، المقرر انطلاقها في يناير في ساحل العاج.

واختير محمد رمضان لمشاركة الفنانة النيجيرية يامي آلادي والإيفواري أسالفو ماجيك الغناء في افتتاح البطولة، ومن المفترض أن يتم عرض الأغنية خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان شارك قبل ساعات في حفل قرعة النسخة النهائية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في ساحل العاج في الفترة من 11 يناير حتى 11 فبراير لعام 2024، وذلك بحضور نخبة من نجوم الكرة في القارة.

وباستعراضاته الفنية على أنغام أغنية البطولة، أشعل النجم المصري حماس الجمهور، في الحفل الذي أقيم في مدينة أبيدغان، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وشارك رمضان الغناء باللغة العربية على المسرح الفنانة النيجيرية يامي آلادي، والإيفواري أسالفو ماجيك.

ونشر رمضان مقاطع فيديو وصوراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن سعادته بالمشاركة في الحفل.