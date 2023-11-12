محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي بعد هدفه في شباك برينتفورد

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أحمد جودة - القاهرة - دون النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على رقم مميز جديد رفقة الريدز عقب تسجيله هدف في شباك برينتفورد.

محمد صلاح يدخل تاريخ ليفربول والدوري الإنجليزي

وعلى صعيد الأرقام فإن محمد صلاح أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في أول ست مباريات لليفربول على أرضه في الدوري في موسم واحد ورابع لاعب في تاريخ "البريميرليج".

وتقام الآن مباراة بين ليفربول وبرينتفورد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفرعون المصري هدف التقدم للريدز في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر الشوط الأول من المباراة، ليوقع صلاح على رقم مميز جديد.