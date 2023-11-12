عاجل.. صن داونز يتوج بالدوري الأفريقي بعد الفوز على الوداد

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم لموسم 2023-2024، وذلك بعد التفوق على حساب الوداد بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي كانت اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجارى.

صن داونز يتوج بالدوري الأفريقي بعد الفوز على الوداد

وسجل الهدف الأول لصالح فريق صن داونز اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع في الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الثالثة والخمسين استغل لاعب صن داونز خطا كبير من مدافع الوداد ليسجل الهدف الثاني.

وبعدها حاول لاعبى الوداد من تسجيل الهدف الأول وهدف العودة إلى المباراة ولكن باتت جميع المحاولات بالفشل لتنتهى المباراة بفوز صن داونز بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة يحقق فريق صن داونز لقب الدوري الأفريقي للمرة الأولى في النسخة الجديدة في افريقيا.