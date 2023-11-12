عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد الموافق 12 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: كوكوريلا - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ريس جيمس

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز.

وفي الهجوم: كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1HD.