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أحمد جودة - القاهرة - نجح محمد صلاح جناح ليفربول في تسجيل هدف الريدز الثاني في شباك برينتفورد في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

هدف محمد صلاح الثاني في شباك برينتفورد

وجاء هدف صلاح في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليتقدم ليفربول بهدفين دون رد حتى الآن.

ويمكنكم مشاهدة المباراة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير أو تقطيع وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1 بتعليق" عصام الشوالي".

