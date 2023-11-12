عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي تشيلسي، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون مورايس.

خط الدفاع: ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيرمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق تشيلسي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.