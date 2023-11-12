نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة فيردر بريمن في الدوري الألماني.. ما موقف مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه لمواجهة فيردر بريمن في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم لموسم 2023-2024. ويواجه نادي اينتراخت فرانكفورت نادي فيردر بريمن في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم على لعب فيسير شتاديون. تشكيل آينتراخت فرانكفورت الرسمي لمواجهة فيردر بريمن ويقود الدولي المصري عمر مرموش تشكيل فريقه اينتراخت فرانكفورت لمواجهة فيردر بريمن وجاء التشكيل الرسمي على النحو التالى: حراسة المرمى: تراب. خط الدفاع: توتا، سمولتشيتش، ويليام باتشو. خط الوسط: بوتا، لارسون، سخيري، فيليب ماكس. خط الوسط الهجومي: فارس شايبي، كناوف. خط الهجوم: مرموش.