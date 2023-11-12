نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يسجل ثنائية ويقود ليفربول لفوز عريض على برينتفورد بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة ليفربول وبرينتفورد

سيطر أصحاب الأرض على مطلع الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى برينتفورد.

وسجل نونيز هدف لصالح ليفربول في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة، لكن ألغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر الشوط الأول من المباراة نجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الأول في شباك برينتفورد عن طريق تمريرة حاسمة من نونيز.

وجاء الفرعون المصري في الدقيقة الحادية والستين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليسجل هدف الريدز الثاني في شباك برينتفورد عن طريق تمريرة حاسمة من تسيميكاس.

ونجح جوتا في تسجيل هدف أصحاب الأرض الثالث في شباك برينتفورد في الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من تسيميكاس لتنتهي بذالك أحداث اللقاء.