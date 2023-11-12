حقق نادي قريات المركز الثالث في بطولة الأندية العربية الأولى للكبادي التي نظمها الاتحاد العراقي للكبادي خلال الفترة من 8 إلى 11 من الشهر الجاري تحت إشراف الاتحاد الاسيوي للكبادي بمشاركة 10 فرق من سلطنة عمان والعراق المستضيف ولبنان والجزائر وليبيا وسوريا والأردن وتونس وفلسطين وموريتانيا.

وقد توج نادي الدغارة بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي كولدن بادي اللبناني (80 ـ 44) في المباراة النهائية التي أقيمت بقاعة الشعب بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للكبادي الدكتور عباس اورسجي وتعد هذه المشاركة الأولى لنادي قريات في البطولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادي قريات يحقق المركز الثالث فـي بطولة الأندية العربية للكبادي بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.