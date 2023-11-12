بنك مسقط يشارك فـي تنظيم بطولة الجولف بملعب نادي غلا

من منطلق اهتمامه بدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية، شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، في إنجاح تنظيم بطولة السيد عباس للجولف والتي أقيمت مؤخرًا بملعب نادي غلا للجولف بحضور عدد من اللاعبين والجمهور، وشهدت البطولة مشاركة واسعة تضم حوالي 116 لاعبًا، هذا ويعد بنك مسقط من الداعمين والمساهمين في إنجاح هذه البطولة لعدة سنوات متتالية بهدف دعم وتشجيع الرياضة وتطوير مهارات اللاعبين في مختلف الأنشطة الرياضية. هذا وتعد بطولة السيد عباس السنوية للجولف أحد أكثر البطولات التي ينظمها نادي غلا للجولف شهرة حيث تقام سنويًا تخليدًا لذكرى رئيس النادي السابق، المغفور له صاحب السمو السيد عباس بن فيصل، وقد اجتذبت هذه البطولة طوال السنوات الماضية أفضل لاعبي الجولف الهواة المحليين في السلطنة للتنافس على الألقاب، كما حققت نجاحًا كبيرًا وأداءً متميزًا بين اللاعبين المحترفين وعشاق رياضة الجولف. وفي هذا الجانب قال صالح بن محمد المعيني، نائب مدير عام فروع محافظة مسقط ببنك مسقط، إن البنك يعطي أهمية كبيرة لدعم مختلف المبادرات التي تساهم في تطور وتقدم السلطنة في مجالات عدة وخاصة في مجال دعم المواهب الرياضية للشباب، معربًا عن سعادته بالمشاركة المستمرة في بطولة السيد عباس للجولف والمشاركة المتميزة التي تحظى بها البطولة سنويًا، مقدمًا المعيني كل الشكر والتقدير لنادي غلا للجولف على شراكته في دعم المبادرات التي تساهم في تطور وتقدم مثل هذا النوع من الرياضات التي تحظى بإقبال مجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين. يحرص بنك مسقط على دعم المبادرات الهادفة إلى المساهمة في دعم النمو والتقدم في البلاد بمختلف المجالات ولا سيما الأنشطة الرياضية ودعم الشباب في تعزيز مواهبهم الرياضية. وكجزء من هذه الاستراتيجية، يقدم بنك مسقط الدعم للعديد من الأنشطة الرياضية وبطولات الشباب في مختلف المحافظات، كما يحرص على تقديم الدعم للأنشطة الرياضية المختلفة بشكل مستمر كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية، هذا ويعد برنامج «الملاعب الخضراء» أحد البرامج الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها بنك مسقط سنويًا بهدف تقديم الدعم للفرق الرياضية الأهلية من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير مساحات خضراء في البلاد، وكذلك فهي توفر مكانا ملائما لمختلف الأنشطة المجتمعية والثقافية وتقديم الدعم للمجتمعات المحلية حيث استفاد حتى الآن من برنامج «الملاعب الخضراء» 183 فريقًا وأكثر من 50 ألف مستفيد في جميع أنحاء سلطنة عمان.