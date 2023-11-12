تحضيرا لبطولة كأس الاتحاد الاتحاد العماني للرياضات المائية يستعد لتنظيم البطولة الرابعة لأندية محافظة ظفار

يستعد الاتحاد العماني للرياضات المائية لتنظيم بطولة لأندية محافظة ظفار نهاية الشهر الجاري بعد ختام البطولة الثالثة لأندية محافظات شمال وجنوب الشرقية والداخلية التي توج فيها نادي مصيرة بالمركز الأول.

وأقيمت منافساتها في المسبح الأولمبي بمجمع إبراء الرياضي بولاية إبراء محافظة شمال الشرقية. وقد شارك في البطولة 11 ناديا :هي أندية «مصيرة، والكامل والوافي، وجعلان، والوحدة، والطليعة، وصور» من محافظة جنوب الشرقية، ونادي «بدية» من محافظة شمال الشرقية، بالإضافة إلى أندية «إزكي، وسمائل، ونزوى، وبهلا» من محافظة الداخلية تنافست في «6» مسابقات هي «50 متر سباحة حرة»، و «50 متر سباحة ظهر» و «50 متر سباحة صدر» و»50 متر سباحة فراشة»، هذا إلى جانب «100 متر سباحة حرة» و «200 متر سباحة متنوع».

وخصصت المسابقات لأربع فئات وهي الفئة الأولى للمشاركين من سن «10 – 11» سنة، والفئة الثانية للمشاركين من سن «12 – 13» سنة، والفئة الثالثة للمشاركين من سن «14 – 15» سنة، والفئة الرابعة للمشاركين من سن «16 – 17» سنة.وبين أن المسابقات شهدت تنافسًا كبيرًا بين المشاركين الذين بلغ عددهم «80” سباحا مثلوا الأندية المشاركة.

وبعد التنافس والإثارة استطاع نادي «مصيرة» الرياضي خطف المركز الأول، متقدما على نادي «الكامل والوافي» الذي جاء ثانيا، ونادي «بدية» جاء في المركز الثالث.

وبهذه النتيجة تأهل الأول والثاني لبطولة كأس الاتحاد التي ستقام في نهاية الموسم أوآخر ديسمبر القادم في المسبح الأولمبي بمجمع السلطان قابوس ببوشر.

ويسعى الاتحاد من خلال إقامة البطولات في المحافظات وللعام الثاني على التوالي إلى تشجيع مشاركة الأندية وممارستها للرياضات المائية، وكذلك استغلال المنشآت الرياضية الحديثة والمتطورة والمجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانيات الدولية لإقامة مسابقات الرياضات المائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وعقب انتهاء منافسات بطولة الاندية لمحافظة ظفار سيتم تنظيم بطولة كأس الاتحاد يشارك فيها 8 اندية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولات المحافظات؛ حيث سيتم اختيار منهم افضل اللاعبين للمنتخبات الوطنية للفئات السنية .