بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا اختتام برنامج التجمع الدولي الـ 14 لسفينة شباب العالم

مسقط ـ العُمانية : اختتم امس برنامج التجمع الدولي الـ 14 لسفينة شباب العالم لعام 2023 الذي استضافته سلطنة عُمان من 4 إلى 12 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا يمثلون 25 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتضمن التجمع برنامجًا رئيسًا وبرنامجًا سياحيًّا اشتمل على رحلات سياحية في ولايات محافظة مسقط وولايات صور وبدية ونزوى لزيارة المعالم الحضارية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تتميز بها محافظات سلطنة عُمان. ووضح حمزة بن حميد العاصمي عضو اللجنة العُمانية لسفينة شباب العالم أن التجمع السنوي لخريجي «سفينة شباب العالم»، يهدف إلى تطوير التعاون الدولي وتعزيز مهارات التواصل والتفاعل بين شباب العالم لتقريب وجهات النظر في القضايا الاجتماعية المشتركة، ونسعى لإبراز سلطنة عُمان في مجال تنظيم المؤتمرات العالمية المتعلقة بالثقافة والشباب والإسهام في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 في مجال أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة والوطنية إضافة إلى الترويج السياحي بسلطنة عُمان من خلال زيارات المشاركين في البرنامج.

وأضاف أن اللجنة المنظمة كثفت من استعداداتها لاستقبال المشاركين من خلال وضع تصور شامل للبرنامج على مدى 6 أيام يتخللها العديد من حلقات العمل والفعاليات والزيارات المؤسسية والجلسات النقاشية المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والاستفادة من تجارب الدول في القضايا التي تهم الشباب وتطلعاتهم ليكمل بعدها المشاركون البرنامج السياحي الاختياري المرافق لـ 3 أيام من خلال جدول زيارات أعدّ من قبل اللجنة يشمل زيارة عدد من محافظات وولايات سلطنة عُمان والتعرف عن قرب على الثقافة والبيئة العُمانية بتكاتف الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لنجاح هذه الفعالية. ويأتي تنظيم هذا الحدث العالمي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان ممثلة باللجنة العُمانية لسفينة شباب العالم والتي تم إشهارها رسمياً في عام 2019 و تهدف لتطوير المشاركات العُمانية في برنامج الرحلة من خلال تحديد آلية الاختيار والإعداد والمشاركة بما يتناسب مع الهوية العُمانية والاستفادة من مخرجات البرنامج في خدمة المجتمع كما تسهم اللجنة من خلال برامجها المختلفة في توطيد العلاقات والصداقة مع الشباب المشاركين من الدول الأخرى الأمر الذي ينعكس إيجابا في تعزيز الصورة الذهنية في نفوسهم حول التسامح والترابط للمجتمع العُماني. يذكر أن برنامج «سفينة شباب العالم» تنظمه اليابان سنويا عن طريق دعوة 12 دولة حول العالم لترشيح 12 شابا وشابة ممن لديهم مهارات القيادة والتميز للانضمام في البرنامج.