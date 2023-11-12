كوالالمبور ـ أ.ف.ب: أحرز سائق دوكاتي الايطالي اينيا باستيانيني المركز الاول في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية امس على حلبة سيبانج في حين عزز الايطالي الاخر فرانتشيسكو بانيايا صدارته للترتيب العام لبطولة العالم بحلوله ثالثا في حين جاء منافسه الرئيسي الاسباني خورخي مارتن رابعا. وتخطى باستيانيني نقطة الوصول بفارق ثانية ونصف عن الاسباني اليكس ماركيس وحل ثالثا بانيايا ليوسع الاخير بطل الموسم الماضي الفارق في صدارة بطولة العالم الى 14 نقطة عن ماركيس قبل سباق جائزة قطر الكبرى الاسبوع المقبل المرحلة قبل الاخيرة من بطولة العالم التي يسدل الستار عليها في فالنسيا في 26 الحالي.

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