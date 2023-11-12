الألماني زفيريف يحلم بحمل علم بلاده فـي افتتاح الألعاب الأولمبية

برلين ـ أ.ف.ب: يحلم البطل الأولمبي في رياضة كرة المضرب الألماني ألكسندر زفيريف في حمل عَلم بلاده في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس، كما أعلن لصحيفة «بيلد ام سونتاج» الألمانية الواسعة الانتشار أمس. وقال زفيريف الفائز بذهبية ألعاب طوكيو 2021 في فئة الفردي على هامش مشاركته في بطولة «اي تي بي» الختامية في تورينو والتي تجمع أفضل 8 لاعبين في العالم «لطالما قلتُ بأنَّ الألعاب الأولمبية هي الأهم في مَسيرة أي رياضي. بالنسبة إليَّ هي حدث مميز». وتابع «في باريس، ثمة عوامل عدَّة. هُوِيَّة حامل الراية هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي. إنَّه أكبر فخر ممكن لأيِّ رياضي، إنَّه حلم مثير بالنسبة إليَّ، سيسعدني الأمر كثيرًا».وكان زفيريف تخطَّى الصربي نوفاك ديوكوفيتش في ألعاب طوكيو 2021 في نصف النهائي قَبل أن يطوقَ عنقه بالذهب الأولمبي بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف في المباراة النهائية. يذكر أنَّ لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية واختصاصي الغطس باتريك هاوسدينج حملا راية ألمانيا في افتتاح ألعاب طوكيو. وتقام مراسم افتتاح ألعاب باريس في 26 يوليو على طول نهر السين في العاصمة الفرنسية، وستقام منافسات كرة المضرب على الأرض الترابية في رولان جاروس، حيث بلغ زفيريف الدَّوْر نصف النهائي في السنوات الثلاث الأخيرة.

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