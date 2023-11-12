فعاليات اليوم المفتوح للرياضات البحرية بولاية صور

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظَّمت ‎إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية فعاليات اليوم المفتوح للرياضات البحرية على شاطئ الطريق البحري بولاية صور وبدعم ‎الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وذلك برعاية سعادة يوسف بن سالم بن ناصر المخيني عضو مجلس الشورى ممثِّل ولاية صور وبحضور الشيخ ناصر بن سعيد السناني مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة والرياضيين المهتمين بالمجالات الرياضية البحرية الشاطئية؛ حيث تأتي الفعالية في إطار تفعيل الاهتمام بالرياضات البحرية ودعم المبادرات في المجالات الرياضية الشبابية وتنشيط الحركة السياحية. وقد شارك في اليوم المفتوح أبناء الولاية من الفرق الأهلية والمنتسبة للأندية الرياضية ومدرسة الإبحار الشراعي وأصحاب المشاريع الرياضية؛ حيث اشتمل البرنامج على عدد من الفعاليات منها الألعاب الجماعية في كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية والألعاب التقليدية الشَّعبية والألعاب البحرية؛ كالتجديف الشراعي الكاياك إلى جانب فعاليات مصاحبة كالرسم للأطفال والتصوير بالهاتف لفئة الناشئين. وفي الختام قام سعادة راعي المناسبة بتكريم اللجان والمشاركين والمساهمين بهذه الاحتفالية الرياضية، ثم قدَّم مدير الإدارة هدية تذكارية لراعي الحفل.

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