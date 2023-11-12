عبدالمنعم العلوي يشارك فـي تحكيم سباق هونج كونج الدولي للسباحة

شارك حكمنا الدولي للسباحة في المياه المفتوحة عبدالمنعم العلوي في إدارة سباق المرفأ الدولي للسباحة بهونج كونج والذي شارك فيه حوالي 4000 سباح من مختلف دول العالم، والذي أقيم في خليج فكتوريا؛ حيث انطلق السباق من مرفأ وون شن إلى مرفأ كولون، وحسب القانون الدولي للسباحه في المياه المفتوحة يسمح بمشاركة السبَّاح من 14 سنةً وما فوق، وتمَّ تقسيم المشاركين إلى ستِّ مجموعات حيث ضمَّت المجموعة الأولى السبَّاحين الدوليين، وشارك فيها 210 سبَّاحين وسبَّاحات؛ أمَّا المجموعتان الثانية والثالثة فتتكونان من 600 سبَّاح وسبَّاحة، والمجموعتان الرابعة والخامسة تتكونان من 850 سبَّاحًا وسبَّاحة، وتكوَّنت المجموعة الأخيرة من حوالي 900 سبَّاح وسبَّاحة، وكانت مسافة السباق محدَّدة بـ1000 متر، وتمَّ أخذ احتياط الأمان والسلامة بوجود 7 سفن للأطقم الطبية، وكذلك 100 منقذ وغطَّاس موزَّعين على قوارب الكاياك والقوارب الصغيرة. وتُعدُّ هذه المشاركة الثانية لحكمنا الدولي عبدالمنعم العلوي بعد أن شارك لأوَّل مرَّة في عام 2019 قبل أن يتوقفَ السباق بسبب جائحة كورونا.

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