يواصل استعداداته المكثفة لبداية نموذجية منتخبنا الوطني يسعى للجاهزية التامة قبل مشواره بالتصفيات المزدوجة و«برانكو» يبدي ارتياحه

متابعة ـ صالح البارحي:

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بدءًا من السابعة مساء على ساحة ملعب شؤون البلاط السُّلطاني في طريق بحثه للوصول للجاهزية التامة التي تكفل له تسجيل انطلاقة قوية في مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات أمم آسيا 2027، والتي سيبدأها بلقائي الصين تايبيه في السابعة مساء الخميس القادم على ساحة مُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، ثم يغادر إلى قرغيزستان لملاقاة منتخب بلادها في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء 21 نوفمبر الحالي على ساحة ملعب إيميني اومورزاكوفا، حيث يسعى الأحمر العُماني لحصد النقاط السِّت الكاملة ليسجلَ انطلاقة مثالية في طريقه نحو تحقيق حلم طال انتظاره، ما زالت الجماهير العُمانية تُمنِّي النفس بأن يكونَ سامبا الخليج بين فرق العالم في المونديال القادم إن شاء الله تعالى، بعد أن فرَّط منتخبنا في عديد الفرص بتصفيات سابقة كان آخرها تصفيات مونديال 2022 الذي اقيم في قطر.

حماس كبير

برانكو رفع وتيرة التجهيزات للأحمر بشكل واضح، خصوصًا في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق في السابعة مساء أمس الأول، حيث استمرت التدريبات لمدَّة ساعتين كاملتين، تنوَّعت خلالها الجمل التكتيكية التي طبَّقها اللاعبون وفق تعليمات برانكو الذي يراها ناجعة في مجابهة تطلعات الصين تايبيه وقرغيزستان في بداية التصفيات، الأمر الذي أفرز كثيرًا من الإيجابيات وفق ما قدَّمه اللاعبون في التدريب المقنن الذي أراده برانكو، مما انعكس إيجابًا على محيَّا الجهاز الفني للفريق الأحمر عقب نهاية التدريبات الذي أبدى ارتياحه التام تجاه ما قام به اللاعبون من عمل جيِّد ومجهود بدني عالٍ وتطبيق تام.

وخاض الأحمر مساء أمس حصة تدريبية في ذات التوقيت على ساحة ذات الملعب الذي سيحتضن التدريبات حتى موعد سفر البعثة لقرغيزستان إن شاء الله تعالى.

التحاق

انضم إلى تدريبات منتخبنا مساء أمس الأول كلٌّ من فايز الرشيدي وجميل اليحمدي، وذلك بعد أن أنهيا مشاركتهما مع نادييهما الخليجيين في المنافسات المحلية هناك قبل التوقف، وبانضمام الاثنين يكون المنتخب قد اكتملت صفوفه وبات في جاهزية تامة قبل انطلاق صافرة التصفيات بمسقط.

الجدير بالذكر، أنَّ صلاح اليحيائي وعاهد الهديفي ما زالا يتدربان انفراديًّا جرَّاء الإصابة التي يعاني منها الاثنان، ومن المؤمل أن يكونا ضِمن خيارات برانكو في مباراة قرغيستان وبعيدًا عن مواجهة الصين تايبيه الافتتاحية.

مرحلة مهمة

تستعد المنتخبات الآسيوية لخوض مرحلة مهمة في الطريق إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، عندما تنطلق يوم الخميس منافسات الدَّوْر الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة.

لا يزال الحلم قائمًا بالنسبة للمنتخبات العشرة التي تأهلت للدَّوْر الأول من التصفيات الآسيوية الشهر الماضي، والتي تنضم إلى المنتخبات الـ26 المتأهلة تلقائيًّا لمواصلة رحلتها.

وقد تم تقسيم المنتخبات الـ36 إلى تسع مجموعات، بحيث تضمُّ كلُّ مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدَّوْري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 ولغاية 11 يونيو 2024.

ويتأهل أول وثاني كلِّ مجموعة إلى الدَّوْر الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات الـ18 أيضًا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتشارك باكستان للمرة الأولى في هذه المرحلة، وفي الوقت ذاته يطمح 12 منتخبًا للعودة من جديد إلى كأس العالم، وهي: أستراليا، الصين، كوريا الشمالية، إندونيسيا (سابقًا جزر الهند الشرقية الهولندية)، العراق، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، الكويت، قطر، السعودية والإمارات. من بين 48 مقعدًا في كأس العالم الثالثة والعشرين، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وقد تمَّ تخصيص ثمانية مقاعد ونصف للمنتخبات الوطنية من قارة آسيا. وستكون هذه هي النسخة الحادية عشرة من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم، وهي المرة الثالثة التي ستكون فيها أول جولتين جزءًا من التصفيات المشتركة التي تؤهل أيضًا إلى كأس آسيا.