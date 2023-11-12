نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإيطالي.. إمبولي يهزم نابولي بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق إمبولي على مضيفه نابولي 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي قائمًا، حتى سجل فيكتور كوفالينكو هدف الفوز لفريق إمبولي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع إمبولي رصيده إلى 10 نقاط، ليتقدم من المركز قبل الأخير إلى 17.

في المقابل توقف رصيده نابولي عند 21 نقطة في المركز الرابع.