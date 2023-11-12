نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثُنائية محمد صلاح ضد برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والمصرية في كل مكان من معرفة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثُنائية محمد صلاح في شباك برينتفورد في المواجهة التي كانت اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجارى.

ثُنائية محمد صلاح ضد برينتفورد

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الأول لصالح الريدز ليفربول في الدقيقة الثامنة والثلاثين بعد ان استقبل تمريرة سحرية من قبل نونيز ليسجل الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الثانية والستين سجل مو صلاح الهدف الثاني له ولفريقه ليتقدم فريق ليفربول بهدفين دون رد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وبهذه الثنائية يرتفع رصيد الدولي المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم 10 في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ويقترب من إيرلينج هالاند في الصدارة برصيد 11 هدف وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالى:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 10 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 7 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 7 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 6 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 6 أهداف.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 6 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 5 أهداف.

دوجلاس لويز، أستون فيلا، 5 أهداف.