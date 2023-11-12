نابولي يسقط على أرضه أمام إمبولي
تابع نابولي معاناته على أرضه هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه إمبولي أحد فرق مؤخرة الترتيب صفر-1، الاحد ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل هدف إمبولي في هذا الفوز، لاعب خط وسطه فيكتور كوفالينكو، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا.
وبهذه الخسارة، يتوقف رصيد نادي نابولي عند 21 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.
في المقابل، رفع فريق إمبولي رصيده بعد هذا الفوز الثمين، إلى 10 نقاط، وتقدم إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب.
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