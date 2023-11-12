برشلونة يهزم ألافيس في الدوري الإسباني
قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف جيرونا المتصدر.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.
وتقدم ألافيس بعد مرور 17 ثانية فقط عن طريق صامويل أوموردين، لكن برشلونة نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.
وفي الدقيقة 78 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبرشلونة.
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