صلاح يصعد بليفربول إلى وصافة البريميرليغ

صلاح يصعد بليفربول إلى وصافة البريميرليغقاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على ضيفه برينتفورد 3-0، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح الهدفين الأول والثاني "للريدز" في الدقيقتين (39 و62)، بينما تكفل زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

ورفع فريق ليفربول رصيده بعد هذا الفوز، إلى 27 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

بينما توقف رصيد نادي برينتفورد عند 16 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر على سلم الترتيب.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز أستون فيلا على ضيفه فولهام 3 - 1، ووست هام يونايتد على ضيفه نوتينغهام فورست 3 - 2، فيما تعادل برايتون مع ضيفه شيفيلد يونايتد 1 - 1.