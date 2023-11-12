نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي يسعى لضم فتوح بعد موافقة كولر والزمالك يُفكر في التراجع عن عقوبة الثلاثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة عن تطورات جديدة حول أزمة أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر مع مسئولي الزمالك، وذلك بعد مغادرته معسكر الفريق دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما جعل مجلس الزمالك يقرر عرضه للبيع وخصم قيمة كبيرة من مستحقاته وإيقافه لنهاية الموسم.

حيث كشفت مصادرنا أن مسؤولي الزمالك يحاولون في تلك الفترة أن يحصلون على توقيع أحمد فتوح للتجديد، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعدما علموا بمفاوضات من قبل وكلاء لضم اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال الميركاتو المقبل.

الأهلي يسعى لضم فتوح بعد موافقة كولر والزمالك يُفكر في التراجع عن عقوبة الثلاثي

وبحسب معلوماتنا، فإن مسؤولي الزمالك يحاولون إقناع الثلاثي المعاقب بخوض تدريبات فردية داخل القلعة البيضاء، لحين النظر في التحقيقات.

وتعد هذه هي العلامة الأكبر لسعي مسؤولي الزمالك لحل الأزمة مع الثلاثي والتراجع عن قرار عرضهم للبيع مع إيقافهم لنهاية الموسم.

ووفقا لمصادر " دوت الخليج الرياضي " فإنه من المقرر أن يتم حل الأزمة مع الثلاثي محمد صبحي والزناري وأحمد فتوح وخاصة الأخير لعدم توقيعه للغريم التقليدي في صفقة إنتقال حر.

وفي نفس السياق، كان مسؤولو القلعة الحمراء قد حصلوا على موافقة مبدئية من السويسري مارسيل كولر للتعاقد مع أحمد فتوح وعمر كمال عبد الواحد خلال المرحلة المقبلة، لضمهم إلى صفوف الفريق بالميركاتو الشتوي المقبل.

